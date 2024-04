Si apre domenica 5 maggio 2024 alle ore 15.00, in Via Marino Mazzacurati, 79 Roma, la prima edizione 2024 del TANT Festival - Tecniche Antiche e Nuove Tecnologie, progetto che punta a valorizzare l'arte e la creatività attraverso la sperimentazione artistica e l'interdisciplinarietà di azioni e linguaggi.



Ideato da Stamperia del Tevere APS e da Flyer Communication Impresa Sociale, il progetto ha tra i suoi obiettivi anche quello di generare un processo di rigenerazione urbana, coinvolgendo attivamente i cittadini nella realizzazione di opere uniche e innovative.



Il Festival si svolgerà all’interno di due settimane di workshop dedicate alle tecniche di incisione e di stampa d'arte tradizionali, all’applicazione di nuove tecnologie grafiche (tra cui taglio laser, stampa 3D, Plotter UV), al videomapping, a conferenze, documentari e masterclass con artisti e performer internazionali. I corsi sono rivolti a più livelli di utenti, dai bambini agli adulti, e sarà previsto un evento espositivo a chiusura delle attività per dare mostra alle eccellenze contemporanee e al lavoro partecipato prodotto durante i workshop.



Le opere di riferimento per i workshop e per le altre attività del Festival saranno quelle di alcuni degli artisti più rappresentativi che danno i nomi alle arterie stradali principali e alle piazze limitrofe al complesso di Corviale: Arturo Martini, Marino Mazzacurati, Ettore Ferrari, Cesare Reduzzi, Emilio Quadrelli, Domenico Trentacoste, Odoardo Tabacchi e Pio Fedi.



Si darà oltremodo grande risalto agli artisti protagonisti del progetto iniziale dello staff dell’architetto Mario Fiorentino che prevedeva la realizzazione di opere su modelli in scala di Carlo Lorenzetti, Teodosio Magnoni, Pasquale Santoro, Gastone Biggi, Giuseppe Uncini e Nicola Carrino.?

Accanto alla docenza dei maestri Ferdinando Fedele, Alessandro Fornaci e Carlo Venturi, il TANT Festival vedrà anche la collaborazione del maestro Bruno Aller, della storica e critica d’arte Francesca Tuscano, di Guglielmo Ferri e Valerio Canulli per la parte dedicata alle nuove tecnologie e dell’esperto a livello internazionale del videomapping Gianluca del Gobbo.



Parte del Festival si svolgerà con la partecipazione del Mitreo Arte Contemporanea ETS.



Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di “Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.



INFO



TANT FESTIVAL - Tecniche Antiche e Nuove Tecnologie

Dal 5 al 19 maggio 2024

Via Marino Mazzacurati, 79?Municipio XI – Arvalia, Portuense - 00148 Roma

Progetto ideato da: Stamperia del Tevere APS, Flyer Communication Impresa Sociale

In collaborazione con: Laboratorio di Città Corviale, EUDECOOP Impresa Sociale di Comunità, Roma Open Lab, Corviale Domani ETS, Mitreo Arte Contemporanea ETS.



Partner tecnici: Ars & Tèchne APS, Associazione Culturale I Diagonali, Co.P.Res. Centre, Atelier Empreinte Luxemburg, KAUS Urbino, SPECTRE APS.



Info e prenotazioni (registrazione non obbligatoria ma consigliata)?

+39 328 226 3450



www.stamperiadeltevere.it/tant/