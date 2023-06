Tankio Band alla Casa del Jazz

Riccardo Fassi con la Taknio Big Band e Antonello Salis "Cum grano Salis", saranno alla Casa del Jazz il 30 giugno alle 21.

Questo nuovo progetto di Riccardo Fassi, con le composizioni di Salis arrangiate per orchestra, vuole presentare in una veste completamente nuova un mondo musicale inedito e vivacissimo. Le composizioni di Salis sono come ampliate ed estese attraverso un’interpretazione, che pone all’attenzione del pubblico lo spessore di un compositore originale e unico. Essendo Salis un improvvisatore puro, che spesso si esibisce in solo,duo o piccoli gruppi , risulta molto curioso e sorprendente ascoltare la sua musica e il suo mondo musicale in questa veste orchestrale.

Riccardo Fassi attraverso questo lavoro vuole approfondire il rapporto di collaborazione instaurato da molti anni con Salis aggiungendo un nuovo capitolo alle numerose occasioni: dal duo di tastiere alla partecipazione ai cd della Tankio Band “Notte ”Tankio Band Plays Frank Zappa” ,“Serial Killer”, fino al secondo cd su Zappa ” The Return Of Fat Chichen”, alla colonna sonora del film di Marco Turco “Belleville-Vite in Sospeso”. Nell’orchestra è presente anche Sandro Satta che ha una lunghissima collaborazione con Salis e costituirà un altro importante punto intorno al quale si muove il “racconto sonoro”.

Completano il progetto alcune composizioni di Fassi suonate spesso da Salis, come “Giallo Evanescente” o” Gare De Lyon”. Un viaggio quindi attraverso i tanti luoghi musicali ed i colori che Antonello porta dentro di sé, e che non sono mai stati raccontati in una forma orchestrale. Suonare le composizioni di Salis con un grande organico è quindi una scoperta ed un’avventura che la Tankio Band affronta con entusiasmo e passione, per offrire al pubblico un nuovo affresco sonoro intorno ad uno dei musicisti più amati dal panorama jazzistico europeo ed internazionale.