Tango solidale dalle scarpe rosse, installazione artistica contro la violenza

La pandemia non ferma le manifestazioni per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ritorna mercoledì prossimo, 25 novembre 2020 l’iniziativa “Tango Solidale dalle Scarpe Rosse”, ideata e organizzata da Fatima Scialdone Ass.Cult. TangoEventi con ATAC e con il Patrocinio di VIII° Municipio Roma Capitale e l’Ambasciata Argentina I.I.L.A Istituto Italo Latino americano.

Questa ottava edizione, causa Covid-19 si terrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza degli ultimi Dpcm ministeriali. Quindi non più come l’anno scorso con centinaia di appassionati di tango argentino, ballo proclamato patrimonio universale dell’umanità dal’Unesco, che ballavano in contemporanea in città di tutto il mondo ma per evitare ogni forma di contatto e assembramento l’evento consisterà in una installazione artistica sul cancello della stazione di Porta S.Paolo a Roma.

Le grate saranno piene di testimonianze raccolte in questi anni: scarpe rosse, sciarpe, foto, disegni , poesie, manifesti, oggetti che testimoniano l’impegno degli appassionati di tango argentino verso il tema della violenza verso le donne. Oggi, ancora di più, nel contesto di emergenza sanitaria ed economica la violenza diventa il risultato di diseguaglianze e discriminazioni di genere che la pandemia può alimentare. Un fenomeno strutturato nella nostra società estremamente radicato e che necessita di continui interventi per essere estirpato.

Per l’occasione accanto all’installazione verrà collocata una cassetta della posta, dovrà potranno essere imbucate lettere, richieste, pensieri. L’installazione sarà visibile dal pubblico dalle 12 alle 22.