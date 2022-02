Tananai in concerto all'Atlantico Live

A pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Tananai, che ha riscosso un grande successo sui social e grazie al singolo “Sesso Occasionale”, annuncia lo spostamento dei live in venue più grandi nel mese di maggio.

Dopo il sold out in prevendita di entrambe le date, i concerti del cantautore milanese, prodotti da Friends & Partners, cambiano venue e si spostano rispettivamente lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano e mercoledì 18 maggio all'Atlantico di Roma.

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location. I nuovi biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di giovedì 10 febbraio presso i rivenditori ufficiali.

“Sesso Occasionale”, inedito presentato al Festival di Sanremo, prodotto da TANANAI e d.whale, continua a scalare le classifiche di streaming, superando i 2 milioni di stream in pochi giorni e classificandosi tra le dieci canzoni più ascoltate su Spotify Italia.

"Sesso occasionale in realtà non parla del sesso occasionale. È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: “troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”. È il guardare negli occhi l'altra persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l'involucro da ragazzo dissoluto per mostrare e donare la propria anima antica", ha spiegato Tananai.