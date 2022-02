"Tamurriatarock", Enrico Capuano all'Auditorium Parco della Musica

Martedì 15 febbraio, Enrico Capuano sarà protagonista in "Tamurriatarock", presso il Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica.

Capuano è considerato il capostipite del folk rock italiano. La tarantella rock e il cantautorato classico sono il suo marchio di fabbrica. La sua carriera parte nel 1980 e da allora viaggia in tutto il mondo portando ovunque la sua proposta di musica italiana. Ha suonato più volte negli Usa e in Canada, in Europa, a Cuba e persino in Iraq ed è stato protagonista in molte trasmissioni nelle varie tv nazionali. Ha presentato tre anteprime del concertone del Primo Maggio su Rai Tre suonandoci peraltro in dodici edizioni. Un evento da non perdere!

Con lui saranno presenti la cantautrice?Dunia Molina,Giacomo Anselmi, alla chitarra,?Daniele Iacono?alla batteria,?Caterina Bianco?al violino e?Roberto Lo Monaco?al basso.