Talk con l'artista Sonia Andresano

Domenica 25 febbraio ore 12.00 Sonia Andresano dialoga con Francesca Guida, vicepresidente ECCOM e Lori Adragna, ideatrice e curatrice del ciclo di mostre e residenze a Casale dei Cedrati.



Il talk con l'artista è in concomitanza con "La linea orizzontale", progetto site-specific di Sonia Andresano, visitabile al primo piano del Casale dei Cedrati fino al 3 marzo.

Orario apertura: 10:00 – 17:00, martedì chiuso.



Sonia Andresano presenta nelle sale espositive del Casale dei Cedrati un percorso installativo articolato in foto e video che indaga sui processi alla base dell’idea stessa di cambiamento. "La linea orizzontale" racconta una porzione di spazio, ciò che si frappone tra il suolo e il cielo. Partendo dall'esterno, Andresano si propone di raccontare, attraverso un atto performativo, un corpo sospeso in un equilibrio sempre in bilico, sempre in tensione, e che tuttavia resiste.

Sponsor: Bridge Art_contemporary visions



Sonia Andresano vive e lavora tra Roma e Milano. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma e conseguito la laurea in Storia dell’Arte presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nei suoi lavori tematiche come l’attesa, il viaggio, il nomadismo e il cambiamento raccontano aspetti personali in continuo divenire. Scavando nella propria storia documenta gesti e movimenti, isolando frammenti riconducibili al prima o al dopo di un tragitto. Identità e nomadismo delineano il binomio di una poetica emotiva, una logistica movimentata tradotta attraverso oggetti, gesti e azioni che conducono inevitabilmente ad una nuova partenza. Le sue opere spaziano dalla scultura al video, dalla performance alla fotografia.