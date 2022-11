“Tàlia si è addormentata”, lo spettacolo a Centrale Preneste Teatro

Nuovi appuntamenti sul palco di Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58) con la rassegna YOU. TheYOUng City

Sabato 5 novembre la compagnia PolisPapin va in scena con “Tàlia si è addormentata”, spettacolo tratto da “Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile. La regia è di Francesco Petti, in scena Cinzia Antifona, Valentina Greco e Francesco Petti. La giovane Tàlia si punge un dito con una lisca di lino e cade addormentata. Il padre, credendola morta, per la disperazione l’abbandona; in tale stato e in totale solitudine resta nel suo palazzo per un certo tempo.

Un giorno un Re, passando di lì, trova la giovane dormiente, giace con essa e poi va via. Dopo nove mesi Tàlia, con l’aiuto di due fate, dà alla luce un figlio ed una figlia, chiamati Sole e Luna, che succhiando il suo dito invece che il capezzolo ne estraggono la lisca e rompono l'incantesimo. Dopo un altro “certo tempo” il re torna al palazzo dove ritrova la principessa con i figli del loro amore. Ma la moglie del Re, venuta a conoscenza di questi fatti, ordina che i bimbi vengano cucinati e dati in pasto al marito, e poi che la stessa Tàlia venga uccisa. Ma il Re scopre l'infimo piano. La Regina viene condannata a morte e il Re, Tàlia, Sole e Luna vivranno per sempre felici e contenti. Tutta la vicenda è incorniciata dalla presenza di tre Sorelle, le Figlie del Tempo, che manovrano i meccanismi dei destini umani.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) o su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.