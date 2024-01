Take That in concerto a Roma

I Take That tornano all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2024 per presentare il loro nuovo album d'inediti anticipato da "Windows".

Il singolo è la loro prima composizione originale in oltre cinque anni e suggerisce ciò che gli ascoltatori possono aspettarsi da "This Life", il primo album della band da "Wonderland" del 2017: musicalità eccezionale, ritornelli entusiasmanti e una bellissima miscela di armonie.