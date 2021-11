Synesthesia al teatro Marconi

AL TEATRO MARCONI DI ROMA MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 21.00

UNO SPETTACOLO DA NON PERDERE,

LA COMPAGNIA ECHOES

PRESENTA L’INTENSO E COINVOLGENTE BALLETTO

“SYNESTHESIA”

(COMMISTIONE DI SENSAZIONI)



“Ricordare con il cuore - Sentire con la pancia - Parlare con i gesti

Mangiare con gli occhi - Toccare con la mente - Danzare con l’anima”



Il 24 novembre approda al Teatro Marconi di Roma, l’emozionante balletto SYNESTHESIA con le coreografie originali di Giuliana Maglia che ne cura anche la regia, con i danzatori Maura Armento, Laura Di Biagio, Matteo Gentiluomo, Giuliana Maglia e con la partecipazione di Federica Pinna.

Il termine sinestesia deriva dal greco Syn, ‘insieme‘, e Aisthànestai, ‘percepire‘, e il suo significato alla lettera è ‘percepire insieme, sentire insieme’. Infatti la parola sinestesia serve proprio ad indicare un’esperienza di percezione simultanea a livello sensoriale, una commistione di sensazioni generata dall’osservazione della realtà che può comportare confusione, gioia, piacere, paura nel soggetto che la prova. La sinestesia è anche una figura retorica molto utilizzata nella poesia, nella pittura, nell’arte in generale e spesso in maniera inconsapevole anche nella danza. Ed è proprio utilizzando il linguaggio della danza che si vuole raccontare la realtà percepita attraverso la sinestesia, utilizzando sensazioni mescolate, indagando a livello gestuale e di movimento ciò che avviene in una mente che si trova a vivere un’esperienza di sinestesia.

TEATRO MARCONI

Viale Guglielmo Marconi 698 E www.teatromarconi.it

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021 ORE 21:00

Info e prenotazioni Tel. 06 5943554 info@teatromarconi.it

Prezzo biglietti: Intero € 20,00 - Ridotto € 16,00

Orari Biglietteria: Lun: 17.00/20.00 Mar - Sab: 10.30/13.00 e 17.00/20.00 Dom 10.30/13.00



