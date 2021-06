Swing swing swing al Village Celimontana: Satchmo's Sweet Seven in concerto

Si torna a parlare di Swing al Village Celimontana con l'appuntamento del martedì "SWING SWING SWING". In questa serata di martedì 6 luglio la scuola di ballo Swing Circus utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere.



Martedì 6 luglio sul palco del Village Celimontana ci sarà la band Satchmo's Sweet Seven che porterà in scena un omaggio a "Louis Armstrong e King Oliver". Il settetto ripropone il repertorio di brani tratti dalle registrazioni di Louis Armstrong nel gruppo di Joe "King" Oliver, cornettista che lo accolse nella sua band ampliando l'organico aggiungendo una seconda tromba solista, e dalle famose incisioni dei "Louis Armstrong and his hot Seven" del 1927.



Tutti martedì inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo SWING CIRCUS

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Lorenzo Soriano, Tromba

Davide richichi,

Piercarlo salvia,

Carlo Ficini, trombone

Gino Cardamone, banjo



Giuseppe Talone, contrabassoGiovanni Cicchirillo, batteria

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...