Swing swing swing a Village Celimontana: Dixie flyer passengers in concerto

Si torna a parlare di Swing al Village Celimontana con l'appuntamento del martedì "SWING SWING SWING". In questa prima serata di martedì 15 giugno la scuola di ballo Swing n’ Soda utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere.



Subito dopo la dimostrazione, andranno in scena i Dixie Flyer Passengers. Il Dixie Flyer era un treno che, nei primi anni del ‘900, attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida, toccando le città che più sono state significative nella storia del jazz. Il gruppo vi invita a salire a bordo di questo treno per rivivere da passeggeri le atmosfere festose e più malinconiche di questo lungo viaggio sui binari dell’America dello scorso secolo.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 20:30 - INIZIO DIMOSTRAZIONE

ORE 21:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Cecilia Panichelli: Voce

Lorenzo Soriano: Tromba

Guido Giacomini: basso

Fabrizio Guarino: Chitarra

