Swing Swing Swing al Village Celimontana: Botta Band in concerto

Si torna a parlare di Swing al Village Celimontana con l'appuntamento del martedì "SWING SWING SWING". In questa serata di martedì 22 giugno la scuola di ballo Feel That Swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. Subito dopo andrà in scena il concerto della Botta Band.



La formazione si presenta come una "Comune Musicale" creata e capitanata da Alberto Botta, il mitologico batterista di Renzo Arbore di "Quelli Della Notte" degli "Swing Maniacs" che si circonda dei migliori musicisti swing della capitale per serate all'insegna del jazz dello swing e del divertimento. Una Band che cerca soprattutto di ricreare l'atmosfera e lo spirito estroverso dell'epoca Swing con un repertorio non scontato che sconfina anche in altri generi musicali.



Tutti martedì inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana. Sconti speciali tutti i martedì.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - INIZIO DIMOSTRAZIONE

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Antonella Aprea, voce

Carlo Ficini, trombone e voce

Giuseppe Ricciardo, sax tenore

Attilio Di Giovanni, pianoforte

Giulio Scarpato, contrabbasso

Alberto Botta, batteria

