Swing swing swing village celimontana: a seguire Dixie Flyers Passengers in concerto

L’appuntamento del martedì a Village Celimontana è con SWING SWING SWING, serata dedicata al ballo swing per i Lindy Hoppers e gli appassionati di questo genere. Martedì 11 agosto lezione di Charleston e a seguire il concerto dei Dixie Flyers Passengers nell'ambito del Roman Classic Jazz Festival curato da Lino Patruno.



Il Dixie Fleyer era un treno che, nei primi anni del ‘900, attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida, toccando le città che più sono state significative nella storia del jazz. Il gruppo vi invita a salire a bordo di questo treno per rivivere da passeggeri le atmosfere festose e più malinconiche di questo lungo viaggio sui binari dell’America dello scorso secolo.



NB: Dal momento che la social dance non permette di mantenere il dovuto distanziamento sociale, le lezione primi passi e la pista libera da ballo saranno dedicati ai balli singoli come Charleston e tip tap.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto di Dixie Flyer Passengers ore 22:00

Selezione musicale swing: ore 23.30 con Swing It

Ingresso free



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



Line-up

Cecilia Panichelli: Voce

Lorenzo Soriano: Tromba

Gino Cardamone: Chitarra

Giuseppe Talone, contrabbasso





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"