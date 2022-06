Swing Swing Swing, la Swing Valley band di Giorgio Cuscito al Village Celimontana

Primo appuntamento al Village Celimontana con la serata "SWING SWING SWING". La scuola di ballo Feel That Swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. A seguire il concerto della Swing Valley Band di Giorgio Cuscito.



REAL swing music for REAL swing dancers. Musica swing, tutta da ballare e da ascoltare. Si ricreeranno come per incanto le atmosfere dei famosi locali di Harlem negli anni '30: il Cotton Club, ma anche il Savoy e il Paramount, con l'amatissima orchestra diretta dal polistrumentista e arrangiatore Giorgio Cuscito, la SWING VALLEY BAND



Il repertorio è specifico per il ballo swing e per il lindy-hop, oggi tornato tanto di moda, ed è un'occasione unica per poter ascoltare dal vivo la musica dei vecchi dischi a 78 giri di Duke Ellington, Jimmy Lunceford, Chick Webb, Count Basie, Louis Jordan, Cab Calloway: una vera e propria "Harlem Renaissance"!

Tutti i martedì, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.



INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo FEEL THAT SWING

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Giorgio Cuscito - direzione, arrangiamenti, sax tenore

Mario Caporilli - tromba

Ferdy Coppola - sax tenore e voce

Gino Cardamone - chitarra

Alberto Antonucci - contrabbasso

Fabiano Giovannelli - batteria

Annalisa Eva Paolucci - voce



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA



www.villagecelimontana.it