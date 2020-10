Swing swing swing al Village Celimontana: a seguire Les Petits Papiers in concerto

Si torna a ballare lo Swing al Village Celimontana. La scuola di ballo Swing’O’Roma utilizzerà lo spazio pedana del Festival per fare lezione di ballo "primi passi" gratuita e pratica per tutti quelli che si vogliono avvicinare al ballo, per gli iscritti della scuola e per chi vuole fare pratica di ballo Swing, prima durante e dopo il concerto.



Si potrà ballare con mascherina e senza mascherina per i congiunti. Il Village Celimontana metterà a disposizione braccialetti monouso per i congiunti con colore e numero per essere riconoscibili.



L’appuntamento del martedì a Village Celimontana è con la serata SWING SWING SWING. Il 13 ottobre, subito dopo la lezione, protagonisti della serata saranno Les Petits Papiers: un concerto che porterà il pubblico tra le atmosfere dello Swing Primordiale colorato dai frizzanti e romantici toni del Manouche Francese.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



ORE 20:30 - INIZIO LEZIONE

ORE 20:30 - INIZIO PRATICA

ORE 21:30 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Federica Di Stefano – Voce

Danilo di Paolonicola, fisarmonica

Renato Gattone, contrabbasso

Nicola Paparusso, chitarra