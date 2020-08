Swing Swing Swing al Village Celimontana: Francesca Faro Swing Quartet in concerto

L’appuntamento del martedì a Village Celimontana è con la serata SWING SWING SWING. Il 1° settembre Francesca Faro Swing Quartet in concerto. Miss Francesca Faro e il suo Quartetto, composto da Flavio Pasquetto alla chitarra, Paride Furzi al contrabbasso ed Alberto Botta alla batteria, proporranno un repertorio Swing che va dagli anni 30 agli anni 40.



Sarà un viaggio negli anni d'oro del Jazz, quando lo Swing, le grandi orchestre e le voci delle dive e dei crooner erano i protagonisti indiscussi, non solo del Jet set americano, ma della scena musicale internazionale. Il Quartetto proporrà brani di Peggy Lee, Anita O’Day, Martha Tilton, Hellen Forrest, June Christy, cantanti molto amate da Francesca Faro che negli anni ha selezionato alcuni dei loro successi per creare un repertorio di brani da ascolto per tutti gli amanti del genere.



"Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



INIZIO CONCERTO ORE 22:00



Line-up

Francesca Faro, voce

Flavio Pasquetto, chitarra,

Paride Furzi, contrabbasso

Alberto Botta, batteria





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"