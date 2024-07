Swing Swing Swing: Sticky Bones in concerto al Village Celimontana

L’appuntamento del martedì al Village Celimontana è con Swing Swing Swing: una serata vintage all'insegna della musica SWING. Prima del concerto la scuola di ballo SWINGIN'UP utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita.



Live la band STICKY BONES: Una fotografia in bianco e nero della musica americana delle radici, quando il jazz stava nascendo e le sue forme erano ancora arcaiche. È la mission degli Sticky Bones, band italianissima che rievoca una fase storica imprescindibile che merita di essere conosciuta meglio, anche perché conserva, ad un secolo di distanza, una invidiabile freschezza.



Sono una band ovviamente acustica e con una formazione molto flessibile, capace di adattarsi ad ambienti e situazioni diverse. Quello che non cambia è lo spirito, rivolto a celebrare le origini della musica che avrebbe caratterizzato il suo secolo ed influenzato praticamente tutti i generi, colti e popolari, in ogni angolo del pianeta. Una musica che ha molti nomi: early jazz, classic blues, American roots, hokum songs, barrelhouse, stomps, stride, boogie woogie, vaudeville.



SWING SWING SWING

Lezione di ballo "Primi Passi" a cura della scuola SWINGIN'UP - ore 21:00

STICKY BONES – ore 22:00

Prima e dopo il concerto Selezioni Musicali cura di DJ ARPAD



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468



Ingresso libero