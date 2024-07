Swing Swing Swing: Dixie Flyer Passengers in concerto al Village Celimontana

L’appuntamento del martedì al Village Celimontana è con Swing Swing Swing: una serata vintage all'insegna della musica SWING. Prima del concerto la scuola di ballo SWING'O'ROMA utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita.



Live dalle 22:00 i DIXIE FLYER PASSENGERS: Il nome ricorda un treno, il Dixie Flyer, che nei primi anni del ‘900, attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida toccando le città che più sono state significative nella storia del Jazz. Come in un viaggio, il gruppo ripropone il repertorio tradizionale Jazz e Blues dei primi anni del ‘900 soffermandosi sui brani degli anni ’20 interpretati dalle grandi blueswomen quali Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey.



Line-up

Cecilia Panichelli: voce

Lorenzo Soriano: tromba

Daniele Corvasce: banjo

Alessandro Cicchirillo: sousaphono

Mariano Gatta: batteria



INGRESSO LIBERO

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Prima e dopo il concerto Selezioni Musicali cura di DJ ARPAD



VILLAGE CELIMONTANA 2024

DAL 15 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE

Via della Navicella 12, Roma

Info: 349 0709468



Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE qualora siano previste agevolazioni dalla Convenzione con SIAE