Swing swing swing al village Celimontana

L’appuntamento del martedì a Village Celimontana è con SWING SWING SWING, serata dedicata al ballo swing per i Lindy Hoppers e gli appassionati di questo genere. Martedì 18 agosto lezione di Tip Tap e a seguire il concerto della Swing Valley Band, l’amatissima orchestra diretta dal polistrumentista e arrangiatore Giorgio Cùscito.



Questa formazione propone un repertorio di musica swing, tutta da ballare e da ascoltare che ricrea come per incanto le atmosfere dei famosi locali di Harlem negli anni ’30: il Cotton Club, ma anche il Savoy e il Paramount. La band è completata da Nicola Tariello, alla tromba, Ferdy Coppola al sax tenore e voce, Gino Cardamone alla chitarra, Alberto Antonucci al contrabbasso, Fabiano Giovannelli alla batteria con Monica Gilardi alla voce.



Il repertorio è specifico per il ballo swing e per il lindy-hop, oggi tornato tanto di moda, ed è un’occasione unica per poter ascoltare dal vivo la musica dei vecchi dischi a 78 giri di Duke Ellington, Jimmy Lunceford, Chick Webb, Count Basie, Louis Jordan, Cab Calloway: una vera e propria “Harlem Renaissance”.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



Line-up

Monica Gilardi, Voce

Giorgio Cùscito, Sax Tenore E Arrangiamenti

Ferdinando Coppola, Sax Tenore E Voce

Mario Caporilli, Tromba

Stefano Nencha, Chitarra

Alberto Antonucci, Contrabbasso

Alfredo "Alfa" Romeo, Batteria





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"