Swing swing swing al Village Celimontana: Mama’Sway in concerto

Si torna a parlare di Swing al Village Celimontana con l'appuntamento del martedì "SWING SWING SWING". In questa serata di martedì 24 agosto la scuola di ballo Swing’O’Roma utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere.



A seguire il concerto di Mama’Sway. La band porterà in scena un repertorio basato sul rhythm’n’blues degli anni ’50, strizzando l’occhio a quello che è successo musicalmente subito prima e subito dopo. Tra i brani del repertorio i più grandi successi di artisti quali Louis Jordan, Joe Loggins, Stuff Smith e Amos Milburn. Impossibile stare fermi quando i Mama’Sway sono sul palco.



La band è composta da Vincenzo Fesi , Marco Cortese, Alberto Antonucci, Riccardo Catá, Vincenzo Vicaro.



Tutti i martedì, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.



INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo SWING’O’ROMA

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA



info 3490709468www.villagecelimontana.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...