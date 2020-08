Swing Swing Swing a Village Celimontana. A seguire Davide Palma Swing Quartet canta Sinatra

L’appuntamento del martedì a Village Celimontana è con SWING SWING SWING, serata dedicata al ballo swing per i Lindy Hoppers e gli appassionati di questo genere. Martedì 25 agosto lezione di Charleston e a seguire andrà in scena il quartetto capitanato dal giovane crooner Romano Davide Palma, band assai attiva da diverso tempo nel panorama jazz e swing italiano. Una formazione che generalmente propone un repertorio composto dai grandi standard della tradizione americana e che per l’occasione sarà alle prese con il repertorio cantato dal grande Frank Sinatra.



L’atmosfera che si crea durante il concerto del Davide Palma Swing Quartet è frizzante, allegra e il pubblico non può che rimanere coinvolto. Tra i brani più rappresentativi che la band porterà in scena, alcuni dei quali resi famosi proprio da The Voice, ci saranno Come and dance swith me, I've Got the World on a String, Sweet Lorraine e Mack the knife. Una rilettura moderna di uno dei più grandi crooner della storia con arrangiamenti nuovi scritti interamente da Davide Palma.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto di Davide Palma Swing Quartet ore 22:00

Selezione musicale swing: ore 23.30 con Swing It

Ingresso free



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



Line-up

Davide Palma, voce

Vittorio Solimene, piano

Paride Furzi, contrabbasso

Andrea Nunzi, batteria





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"