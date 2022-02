Sweat and Dust Country Festival

Un tributo alla cultura Country Americana, con tante attrazioni per tutti. Si parte con il Beer Festival, la prima occasione della nuova estate per sedersi con gli amici e godersi una birra ghiacciata sotto le stelle, magari consumando una prelibatezza presa dallo Street Food Festival, a scelta tra panini, gnocchi fritti, polpette gourmet, cibo vegetariano, fritti, carne alla brace e tanto altro.



Un evento per passare la giornata tra uno spettacolo dei temerari Bull Riders, che cercheranno di restare su tori infuriati per 10 secondi, agli spettacolari cavalieri che danzano con i loro cavalli montandoli a pelo con torce incendiate a disegnare traiettorie luminose nel buio.



Tutto condito da tanta Muscia Country per far scatenare ballerini di Country Line Dance provenienti da tutta Europa che vi stregheranno con le loro coreografie. L’occasione migliore per imparare a muovere i primi passi nel mondo della Line Dance con momenti dedicati proprio a voi!

Se poi avete uno spirito più romantico o state pensando di convolare a nozze, allora non potere mancare il Country Wedding Corner, un ritaglio di tradizioni americane e di stile country per la sposa, le damigelle, la location e il mood del vostro matrimonio. Se sognate di essere una sposa con gli stivali seduta sorridente su una balla di paglia, non potete non venire a dare un’occhiata.



E se parliamo di accessori,presenti i migliori rivenditori del settore che offriranno prodotti impossibili da trovare nella capitale. I veri cappelli da cowboy, stivali, cinture, fibbie, camicie, giacche, gilet e tutto quello che vi servirà per immergervi nell’atmosfera.



E se si parla di America non si può non parlare di auto americane. Dai meravigliosi esemplari di auto d’epoca ai muscolosi fuoristrada che proietteranno con l’immaginazione nella Death Valley, tra avvoltoi e coyote.