Swap-party: scambio libero di vestiti usati

Il 19 maggio dalle 17.00 alle 20, presso il Parco della Garbatella, torna lo swap-party di Legambiente Garbatella e Legambiente Gemme, un suggestivo evento in cui portare i propri vestiti usati, in buone condizioni, che non si utilizzano più, e in cambio se ne possono prendere altri portati da altre persone.



Lo swap-party è un momento speciale, che unisce le persone e le avvicina ai temi della sostenibilità, favorendo la socialità e l'informalità, grazie anche a momenti di musica live e la presenza di un bar vicino nel quale svolgere il classico aperitivo.



L'evento segue una sola regola: "porta quello che vorresti trovare". Tutti i capi dovranno essere in buone condizioni e "desiderabili" da altre persone, ci sarà una fase di selezione per effettuare la verifica prima dell'ingresso.



Grazie ad ogni swap party, ogni capo di abbigliamento viene rimesso in circolo, evitando di dover effettuare un nuovo acquisto, quindi riducendo i consumi, e evitando di finanziare prodotti di fast fashion, le cui conseguenze impattano le vite di lavoratrici e di lavoratori, oltre che la salute del pianeta.





L’evento vedrà la partecipazione principalmente di giovani studenti universitari, divulgatori di mode sostenibile e artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esprimersi durante l'evento coinvolgendo il pubblico tra un vestito ed un altro.



Un altro aspetto cruciale dell'evento è la location: nella cornice del Parco della Garbatella, luogo speciale, salvato dalla cementificazione più di 20 anni fa, è una vera chicca per gli amanti del verde urbano, degli alberi, degli orti e delle storie di cittadinanza attiva: una testimonianza concreta di come tutte e tutti noi possiamo fare la differenza nel nostro territorio, a vantaggio dell'intera comunità.