Svelamento degli Evangelisti di Giulio Cinti nella chiesa di San Pio X

Da domenica 28 gennaio le statue dei Quattro Evangelisti, realizzate dall’artista Giulio Cinti, andranno ad ornare l’esterno della Chiesa di San Pio X a piazza della Balduina 67 a Roma.

L’edificio religioso attendeva da sempre che Matteo, Luca, Marco e Giovanni andassero ad abbellire la facciata lineare e monumentale di Alberto Ressa. Il razionalismo sintetico e ritmico del disegno dell’architetto chiedeva la presenza dei Quattro.

Il Cristo dello scultore Publio Morbiducci, all’interno della Chiesa, aspettava coloro che hanno testimoniato il suo passaggio e sacrificio per l’amore e la salvezza degli uomini. Alla fine qualcosa è accaduto: un giovane artista, Giulio Cinti, ha scolpito e ora ha donato gli Evangelisti proprio alla Chiesa dedicata a quel Papa che aveva voluto un catechismo più efficace e vicino ai giovani.

“Cinti non è solamente uno scultore valido ma persino un architetto, proprio come lo era Giovan Lorenzo Bernini, quindi la sua preparazione e inclinazione professionale gli consentono di pensare spontaneamente a una scultura inserendola istintivamente e visivamente nella quinta scenografica e teatrale dello spazio che l’accoglierà”, ha spiegato Giuseppe Ussani d’Escobar, curatore del testo critico presente nel catalogo “Giulio Cinti Gli Evangelisti per la Chiesa di San Pio X a Roma” nella versione in italiano e inglese, per la Miligraf Edizioni, presente in distribuzione e nelle librerie online.

Così, come se fossimo in un grande teatro all’aperto, il 28 gennaio le grandi statue appariranno sui loro piedistalli aerei sulla facciata della Chiesa di San Pio X, rispondendo quasi a una vocazione barocca: seguendo questa modalità Marco, Matteo, Luca e Giovanni compariranno con la loro potente energia e rivelazione di Fede. Le statue realizzate da Giulio si integrano armoniosamente e magicamente con l’ambiente di Piazza della Balduina, come se da sempre fossero state concepite e previste per questa Chiesa: queste vanno a coronare e a completare, in definitiva, il sacro teatro della facciata, portando a compimento e riconoscendosi nel fine che aveva lo stesso Bernini per la Cappella Corner in Santa Maria della Vittoria a Roma, ovvero il voler “far trasalire i fedeli, per farli partecipare più attivamente al mistero dell’apparizione” conclude il critico Ussani d’Escobar.