Nuova Mercedes EQA: dal 5 al 7 marzo la premiére italiana alla Lanterna di Fuksas

Si è tenuta qualche settimana fa, la World Première riservata alla stampa specializzata, dedicata alla Nuova EQA, l’ultima Stella 100% elettrica firmata Mercedes-EQ.

Dal 5 al 7 marzo, per clienti e appassionati, Nuova EQA raddoppia con un temporary showroom aperto a tutti. Lo farà nell’affascinante cornice dello spazio espositivo della Lanterna di Fuksas.

Mercedes-EQ sceglie, dunque, il cuore della Capitale per la presentazione del modello in anteprima, con un product expert Mercedes a disposizione per illustrare tutte le caratteristiche della vettura e tanti contenuti digitali che renderanno l’esperienza interattiva e ancora più coinvolgente. Un primo contatto che è anche un annuncio forte e chiaro dell’ormai imminente arrivo di Nuova EQA nelle concessionarie italiane.

Un’occasione unica per dare il benvenuto a una nuova ambasciatrice dell’e-mobility che si presenta, non solo sostenibile, ma anche sportiva e oggi ancora più accessibile grazie a un prezzo di ingresso di 41.139 € (IVA esclusa). Prezzo ottimo, perché si mantiene sotto la soglia dei 50.000 €, valore soglia per usufruire dell’Ecobonus.

Si potrà visitare lo showroom in tutta sicurezza e nel massimo rispetto delle misure anti-Covid, rispettando poche semplici regole: accesso limitato a gruppi ristretti di persone, suddivisione in fasce orarie e obbligo di registrazione sul webspecial dedicato.

L’ingresso sarà, infatti, garantito esclusivamente negli slot orari indicati nel form di registrazione:

• venerdì 5 marzo dalle 12:00 alle 17:00;

• sabato 6 marzo dalle 12:00 alle 20:30;

• domenica 7 marzo dalle 12:00 alle 20:30.