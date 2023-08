Susanna Aleksandra al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, giovedì 17 agosto, Susanna Aleksandra Quartet. Susanna Aleksandra,dall’Estonia,cantante, paroliera e compositrice jazz, appassionata di lingue, gioca con disinvoltura con parole e melodie, navigando tra jazz tradizionale, moderno e latino. Una narratrice naturale, la cantante carismatica che incanta l'ascoltatore, rendendo il jazz accessibile non solo agli amanti di questo genere.

Susanna Aleksandra collabora con musicisti jazz di alto livello, tra cui i pianisti Joonas Haavisto e Holger Marjamaa (il pianista di Chris Botti). Inoltre, ha condiviso il palco con Jukka Eskola, Teemu Viinikainen, Riitta Paakki, Timo Hirvonen, Jussi Lehtonen, Robert Hurst, Peter Bernstein, Chico Pinheiro, Mitchell Long (il chitarrista di Melody Gardot), Igor Butman Quartet e il multistrumentista David Goloshokin.

Susanna ha pubblicato il suo album di debutto "Miracles" nel 2015. Il suo secondo album "Souls of the Night", con alcuni dei migliori musicisti jazz del Nord Europa, è stato pubblicato in Giappone nel marzo 2020 (Blue Gleam). La versione internazionale dell'album è stata pubblicata come "The Siren" nel gennaio 2021 (Eclipse Music). È stato nominato come album jazz dell'anno agli Estonian Music Awards e selezionato come uno dei migliori album del 2021 dalla rivista Jazzwise. Il quartetto è completato dal talentuoso pianista finlandese Joonas Haavisto, dal contrabbassista Stefano Nunzi e dal batterista Andrea Nunzi.