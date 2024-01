Surrendered Spirit, mostra di Christalyn Brooks

Dal 12 gennaio al 1 febbraio 2024 Medina Art Gallery presenta il progetto “Surrendered Spirit” di Christalyn Brooks, nella galleria di Via Angelo Poliziano 4-6 a Roma.



L’artista, proveniente dagli U.S.A, sarà impegnata in tre settimane di Studio e Pittura a Roma. Professionista in Arte Terapia, oltre ad essere anche autrice, si lascerà travolgere dall’ispirazione nella città di Roma dove darà vita ad opere coinvolgenti e visivamente d’impatto. Al termine di questo periodo avrà luogo una solo exhibit che rappresenterà un prezioso momento conclusivo di scambio e riflessione.



Per la prima volta Medina Art Gallery avrà modo di accogliere un’artista che vivrà un intenso periodo di formazione e che produrrà la sua arte direttamente in galleria; questo rappresenterà un potente strumento di crescita anche per il visitatore che avrà modo di esplorare il mondo interiore portato in superficie e condividere con l’artista stessa la propria esperienza.



La finalità principale è quella di arrivare all’animo delle persone: i colori hanno il potere di influenzare le nostre emozioni e, proprio per questo, il loro studio e l’uso che se ne fa rappresenta un punto saliente nel lavoro della pittrice.





In breve:

Titolo Progetto: “Surrendered Spirit”

Opening Mostra: venerdì 2 febbraio alle ore 18:00

Durata Progetto: dal 12 al 1 febbraio 2024

Luogo: Medina Art Gallery | Via Angelo Poliziano 4-6 | Roma



