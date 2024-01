Surrendered, la mostra personale di Christalyn Brooks

Dal 2 al 8 febbraio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Christalyn Brooks “Surrendered Spirit”, nella galleria di Via Angelo Poliziano 4-6 a Roma. L’evento di opening si terrà venerdì 2 febbraio presso Medina Art Gallery di Via Angelo Poliziano 4-6, con la presentazione di Loredana Trestin alle ore 18:00.



"La mostra di Christayln Brooks si può definire un'esperienza che esplora la complessità dell'animo umano attraverso opere coinvolgenti e significative. La serie 'Liberarsi' offre uno sguardo profondo su uno spirito legato, controllato da influenze esterne o interiori. Opere come 'Il sistema,' 'La scusa,' e 'Libero arbitrio' affrontano temi universali di libertà e autonomia.

Tra le sculture, 'High & Lifted Up' e 'The Win' si ergono come simboli di forza e trionfo. Quest'ultima, ispirata alla storia del dito medio nel 1400, celebra la vittoria inglese e la volontà di elevarsi al di sopra degli schemi avversi.

In contrasto, la serie 'Childlike' presenta opere più grandi, ricche di colori vivaci e gioiosi. Con titoli come 'Arrendersi' e 'Innocente,' queste creazioni offrono un'immersione nell'innocenza e nell'audacia della vita.

Realizzate con il Mezcal La Chica Loca, acrilico e inchiostro su legno e metallo, le opere esprimono una fusione unica di mat eriali e tecniche, incarnando la diversità e l'originalità. L'utilizzo del fuoco come elemento tecnico evoca la filosofia dell'antico pensatore Eraclito, il quale sosteneva che tutto fluisce, e il fuoco simboleggia la costante trasformazione e il ciclo della vita. Ques to elemento non solo conferisce potenza alle opere ma rappresenta anche la natura effimera dell'esistenza.

Accogliete la diversità di emozioni, storie e colori in questa mostra straordinaria, dove la libertà, la gioia e l'innocenza si fondono in un viaggio artistico indimenticabile. In questa straordinaria esposizione di Christayln Brooks riflettiamo sull'interplay tra la libertà e la condizione umana. Attraverso opere che esplorano la liberazione interiore e l'innocenza, ci invitano a considerare come la ricerca della libertà possa ess ere intrinsecamente legata alla nostra natura. La filosofia emergente dalla mostra ci spinge a interrogarci sulla vera essenza della libertà e su come essa si intrecci con la nostra identità e la nostra ricerca di significato."