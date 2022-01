Supernova, la prima personale dell’artista cinese d’avanguardia Cao Fei a Roma

Interazione tra realtà e fantasia, reale e virtuale, memoria e futuro: il MAXXI ospita la prima personale italiana dell’artista cinese d’avanguardia Cao Fei, una delle più innovative e visionarie protagoniste della scena contemporanea. Esposte in tutto il mondo, le sue opere raccontano con un linguaggio insieme poetico, critico e ironico la metamorfosi della società e delle metropoli cinesi, il passaggio da tradizioni millenarie a un presente tecnologico e travolgente, l’ossessione dello sviluppo in un mondo sempre più claustrofobico e alienante.

Ad accogliere i visitatori nella lobby del museo è un gigantesco polipo gonfiabile, uno dei protagonisti ricorrenti nei video di Cao Fei. Tra film, video, fotografie e arredi scenografici, nella Galleria 5 prende quindi vita un’unica e articolata installazione che parte dai luoghi reali, e a volte privati, della vita dell’artista, per affacciarsi su un futuro virtuale minaccioso, distopico e surreale.

Insieme a due film cruciali dell’artista, Haze and Fog (2013) e La Town (2014), la mostra presenta gli ultimi lavori di Cao Fei. Il film di fanatscienza Nova (2019) racconta la storia senza tempo di Hongxia, il quartiere in cui vive Cao Fei, reinventato e ambientato nel futuro. Il lavoro in realtà virtuale The Eternal Wave (2020), prodotto in collaborazione con Acute Art, continua il viaggio di esplorazione del virtuale, della realtà e dell’autopercezione con la tecnologia. In Isle of Instability (2020), l’ultima creazione realizzata dall’artista nella sua casa di Singapore, Cao Fei esplora le ripercussioni psicologiche della crisi pandemica e dell’isolamento a partire dalla sua esperienza personale.

Foto maxxi.art