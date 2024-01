Il più grande spettacolo d’illusionismo arriva a Roma: con SUPERMAGIC oltre due ore di pura magia dal vivo

Arriva a Roma un imperdibile appuntamento in cui l'illusione si fa spettacolo: artisti di fama mondiale, applauditi da folle di spettatori nel corso delle precedenti edizioni, si esibiranno in uno show unico e mozzafiato.

La 20ª edizione di SUPERMAGIC XX, il miglior spettacolo di magia d’Europa con i più grandi illusionisti del mondo, approda all’Auditorium della Conciliazione dal 25 gennaio al 4 febbraio.

Sarà un evento teatrale ancora più straordinario dei precedenti con i più famosi campioni internazionali, illusionisti, trasformisti e prestigiatori di sempre: Darcy Oake, Léa Kyle, Florian Sainvet, Enzo Wayne e tanti altri eccezionali artisti vi aspettano insieme sullo stesso palco per farvi vivere un’indimenticabile esperienza dove tutto diventa possibile.

SUPERMAGIC è un evento da non perdere, con un nuovissimo cast di oltre 20 artisti in grado di far sognare ad occhi aperti gli adulti, ma anche i bambini, per oltre 2 ore di grande magia dal vivo.

Prenota subito i posti migliori: https://www.ticketone.it/artist/supermagic

Scopri di più sullo spettacolo: https://www.supermagic.it/supermagic-xx-2024/

https://www.facebook.com/supermagicfestival

https://www.instagram.com/supermagicfestival