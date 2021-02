Supermagic - La storia, spettacolo teatrale in streaming per tutta la famiglia

In attesa di tornare in teatro, Supermagic offre a tutti un nuovo straordinario spettacolo con i migliori illusionisti del mondo da guardare comodamente a casa con tutta la famiglia.

Sabato 6 febbraio dalle ore 17 sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo in rete “SUPERMAGIC - LA STORIA”. Un Supermagic mai visto prima e che non si potrà vedere mai più!

In diretta dal Teatro Olimpico di Roma, Remo Pannain presenta alcuni dei migliori numeri delle passate edizioni. Un viaggio nel tempo e nella storia del “migliore spettacolo di magia” (così qualificato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques).

Per vedere lo spettacolo “Supermagic - La storia" è necessario prenotare il biglietto omaggio sulla pagina www.supermagic.it/supermagic-la-storia. Compilando e inviando la richiesta di prenotazione si riceverà il biglietto con l’accesso per vedere lo spettacolo gratuitamente sabato 6 febbraio alle ore 17:00

Tutte le informazioni sullo spettacolo

Presentato da REMO PANNAIN con: DOUBLE FANTASY (Ucraina), ARNO (Francia), TIMO MARC (Germania), CHAPEAUX BLANCS (Francia), OTTAVIO BELLI (Italia), KEVIN JAMES (USA), AARON CROW (Belgio)

DOUBLE FANTASY (Ucraina) • da Supermagic 2009 Mondi d’Illusione

Un originale duo di illusionisti ucraini, vincitori del Montecarlo Magic Stars, presenteranno la storia di un’amore impossibile ispirata al mito di Pigmalione e Galatea, un’eccezionale esibizione di grandi illusioni e trasformismo.

ARNO (Francia) • da Supermagic 2010 Mistero

Un eccezionale prestigiatore francese in grado di far comparire dal nulla gli uccelli più belli della terra, fino all'apparizione straordinaria di due coloratissimi pappagalli Ara. Considerato il migliore in questo particolare genere di magia.

TIMO MARC (Germania) • da Supermagic 2012 Incanto

Un prestigiatore tedesco premiato in tutto il mondo riuscirà a trasportare il pubblico in un mondo dove le sue visioni prendono forma, interagendo con la tecnologia per creare incredibili illusioni visuali.

CHAPEAUX BLANCS (Francia) • da Supermagic 2013 X

Due originali prestigiatori francesi (Jérôme Helfenstein e Claude Brun), campioni del mondo di magia, coinvolgeranno il pubblico attraverso il viaggio in un mondo onirico, visionario, un’esperienza visiva in bianco e nero, colorata delle impossibili avventure di due personaggi surreali.

OTTAVIO BELLI (Italia) • da Supermagic 2015 Meraviglia

Un travolgente illusionista italiano si è esibito con il suo spettacolo in più di 10 paesi del mondo. Con la sua energia e le sue sorprendenti illusioni trasporterà tutti nella dimensione dove l’impossibile diventa possibile.

KEVIN JAMES (USA) • da Supermagic 2016 Sogno

Uno dei più innovativi creatori di magia americani premiato, si è esibito in più di 90 nazioni del mondo dal Crazy Horse di Parigi ai più grandi show di Las Vegas. Aprirà le porte del suo magico laboratorio per mostrare le sue stupefacenti invenzioni tra situazioni bizzarre e momenti di tensione.

AARON CROW (Belgio) • da Supermagic 2017 Prodigi

Il maggiore esponente mondiale della magia bizzarra, premiato nella categoria “Mentalismo” al campionato del mondo dei prestigiatori. Presenterà esperimento adrenalinico di assoluta precisione, nel corso del quale anche un solo piccolo errore potrebbe essere fatale.