Supermagic, il Festival della magia a Roma

Il Teatro Olimpico ospita la diciottesima edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori illusionisti del mondo, prodotto da Simone Angelini.

Supermagic 2022 - Segreti è un viaggio nel mondo dell’arte magica, che si rinnova ogni anno con formule originali, regalando al pubblico internazionale un’esperienza unica per divertirsi e sognare con i migliori prestigiatori, mentalisti e campioni internazionali di illusionismo.

Il festival, con la direzione artistica di Remo Pannain, è l’appuntamento fisso per tutti gli appassionati del genere, con effetti magici mai visti prima in Italia e le più moderne tecnologie audio e video. Tra gli artisti in scena si segnalano: Miguel Muñoz, campione mondiale di magia in carica; Cheal Yang, campione asiatico di magia; Chris Torrente, migliore numero di magia comica; Igna Fire, escapologia più estrema; Ottavio Belli, migliore numero d’illusionismo, ed Erix Logan, illusionista più originale.

Foto: dalla pagina Facebook @SupermagicFestival