"Supermagic - Incantesimi", festival internazionale della magia

Torna a Roma il migliore spettacolo di grande magia dal vivo Supermagic 2023 Incantesimi, la diciannovesima edizione del più applaudito festival internazionale della magia. Un evento teatrale unico che approda al Teatro Brancaccio con i più grandi artisti prestigiatori, illusionisti, manipolatori e trasformisti, provenienti da tutto il Mondo, per far vivere al pubblico un’indimenticabile esperienza.

Uno spettacolo ancora più magico dei precedenti e un nuovo cast di artisti tra i più famosi al mondo, campioni e talenti dell’arte magica per far entrare il pubblico nella dimensione dove l’ordine naturale delle cose è stravolto, dove le certezze sono sospese, dove è possibile vivere il fantastico e sognare ad occhi aperti.

Uno straordinario viaggio in un mondo sospeso tra logica e fantasia, in cui ogni esibizione racconta il desiderio di evasione e di superamento della realtà per entrare in una dimensione dove tutto può accadere. Supermagic è l’evento magico dell’anno. Uno spettacolo pensato per risvegliare la capacità di lasciarsi sorprendere degli adulti, ma anche per coinvolgere e affascinare i bambini che sono già nel mondo della meraviglia.

Sorprendenti effetti speciali, scenografie mozzafiato, musiche originali e inedite illusioni renderanno anche questa diciannovesima edizione di Supermagic un evento memorabile da non perdere.

Supermagic si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” assegnato dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques” in quanto offre l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

Foto da Facebook @supermagicfestivaldellamagia