Supermagic Estate, la grande magia al Teatro Romano di Ostia Antica

Dopo il grande successo della prima edizione, torna al Teatro Romano di Ostia Antica “Supermagic Estate”, esclusivamente dal 13 al 16 luglio. Un nuovo ed imperdibile spettacolo con i migliori illusionisti e prestigiatori italiani per vivere la grande Magia dal vivo.



Supermagic Estate è un’esperienza spettacolare, un’occasione unica per sognare, sorprendere e divertire gli adulti, ma anche i bambini. Una miscela di incanto, poesia, energia, divertimento, stupore in una fantastica cornice capace di portarci indietro nel tempo.



Supermagic è l’unico spettacolo di magia dal vivo in Italia che offre l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali per questo si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” assegnato dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques”.

Vai qui?https://bit.ly/RiduzioneSupermagicEstate22

Scegli il giorno che preferisci ?

Digita il codice sconto MAGICESTATE

Clicca su “Mostra Promozione”

Acquista i tuoi posti!

RomaToday ti regala €5 per vedere il migliore spettacolo di magia:

Lo spettacolo è dal 13 al 16 luglio 2022 al Teatro Romano di Ostia Antica (Viale dei Romagnoli 717 - 00119 - Ostia Antica)