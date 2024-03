"Super sabbath", prima sagra di primavera con vignaioli

Prendi un sabato di Primavera e fallo diventare un’occasione di festa e un convivio per appassionati di vino. Per la precisione di vini naturali, come quelli che realizzano i vignaioli etici e che sono distribuiti da SuperNaturale. Ed è proprio a questa società e alla sua rete di Changemakers che è venuto in mente di trasformare il primo sabato di aprile, nel primo raduno nazionale dal titolo Super Sabbath.

Un evento di degustazione e di incontro, che si svolgerà il 6 aprile dalle 12 a mezzanotte alla Città dell’Altra Economia di Roma, con calici e assaggi di vino provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Spagna, Germania e Slovenia. Un vero e proprio raduno romantico di “streghe e stregoni” (buoni) delle vigne, che accorreranno a Roma per proporre i propri vini, raccontare le loro visioni agricole e condividere le loro riflessioni sulle sfide future dalla vigna alla tavola.

Il gioco è semplice: a fronte di un biglietto di ingresso al costo di 10 euro, tutti gli ospiti potranno avere un calice e un gettone per gli assaggi. Per calici, bottiglie e cibo potranno acquistare gettoni aggiuntivi al costo di 2,5 euro l’uno. E, a proposito di cibo, ci sarà la proposta gastronomica a cura del Vinificio e del Collettivo Gastronomico Testaccio, oltre che i caffè specialty di Fax Factory.

A questo si aggiunge la possibilità di assaggiare i prodotti dei due partner dell’evento: Small Giants e Seaman. La prima è la startup innovativa fondata dagli imprenditori italiani Edoardo Imparato e Francesco Majno, che hanno puntato tutto sui prodotti a base di farina di grillo. La scelta degli insetti si basa su una visione orientata al futuro: sono una fonte di proteine sostenibili e di alta qualità e i fondatori di Small Giants stanno lavorando per trasformare gli insetti da stravaganza esotica a parte integrante della nostra alimentazione. Tra le ultime novità, la pasta con farina di grilli prodotta in Italia. Questa pasta, dall’elevato contenuto proteico e ricca di fibre, viene realizzata da un pastificio italiano con farina di grillo ed approvata dall’UE, secondo i più alti standard internazionali di sicurezza alimentare.

Seaman è invece un’azienda danese che realizza chips di alghe al sapore di mare, in tre versioni: con sale marino, aragosta e paprika e seppia e pepe. Heine Max Olsen, titolare dell’azienda danese che realizza questi prodotti, racconta così la sua passione: “Sono un uomo sempre affamato, nato in riva al mare e ossessionato dall’acqua del mare nordico”. È lui che raccoglie le alghe, le lavora, le cucina con cura e le trasforma in croccanti e gustose chips, un vero superfood tutto da gustare.

Non mancherà l’intrattenimento musicale, per rendere questo “sabba” ancor più una divertente festa di primavera. La musica sarà a cura di Sn Soundsystem e Ritmo.