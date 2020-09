Suoni “di-vini”, concerto-degustazione a Calcata

Continuano gli appuntamenti in sicurezza di “Vivi i parchi del Lazio. Suoni 'di- vini' tra le radici della nostra regione”, il viaggio “enologico-musicale” nei Parchi regionali del Lazio, organizzato dall’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio con la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in collaborazione con AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier. La rassegna è a cura di Leeloo Srl - informazione e comunicazione e con la direzione artistica del maestro Matteo D’Agostino.

Sabato 5 settembre 2020 dalle ore 19 appuntamento nel Parco della Valle Del Treja a Calcata, nel meraviglioso teatro all’aperto nell’Area di Capomandro, ideale congiungimento tra Calcata nuova e Calcata vecchia.

L’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Calcata e a cui sarà possibile accedere solo previa prenotazione, avrà inizio alle ore 19 con il talk:

Racconti di vino - La voce dei produttori

Evento per massimo 30 persone, a cura di AIS Lazio- Associazione Italiana Sommelier. Conduce Gianluca Semprini, giornalista RAI.

I produttori della provincia di Viterbo incontrano le Istituzioni e la Stampa per riflettere insieme sulle criticità del periodo, causate dal Covid, e sulle opportunità rappresentante dall’enoturismo e dall’e-commerce per le piccole aziende. L'evento è rivolto a max 30 persone nel rigoroso rispetto del distanziamento imposto dalle regole anticovid e dell'ultima ordinanza del 17 agosto del ministero della Salute.

A seguire alle ore 21 il concerto, sempre con prenotazione obbligatoria.

“Sin fronteras”: musica etnica Latino americana

Evento per max 100 persone con prenotazione obbligatoria. Musica Folk Latinoamericana. Il gruppo propone un viaggio nel continente Latino Americano.Il repertorio spazia dalla Cumbia al Son, dal Valz al Joropo, dalla musica folk cubana (Buena vista social club) a quella messicana, scendendo tre Venezuela, Colombia, Perù, fino ad arrivare in Argentina...

E’ un viaggio senza frontiere: ognuno dei componenti interpreta i vari generi rispettando il proprio bagaglio culturale. E’ un invito ad abbattere le frontiere culturali perché la musica unisce. Un'altra faccia dell’America Latina, riscoprendo canzoni che hanno fatto il giro del mondo e testimoniano l'altissimo gradimento del pubblico per la musica dell'America del Sud e per i ritmi latini. I numerosi successi internazionali della musica latino-americana non rappresentano che una piccola parte dell'eterogeneo patrimonio del continente, formato da musica viva e da musica celebrativa, senza dimenticare la musica popolare e tradizionale. Il suono che viene fuori è molto pieno coinvolgente ed evocativo. Il repertorio tocca diversi temi: ci sono canti di lavoro, canti di rivoluzione, canti mariachi, e molto altro.

I componenti della formazione:

Alberto Rivas (cuatro, requinto, chitarra e voce); Gabriele Gagliarini (percussioni); Valter Paiola (Trombone e voce). Special guest: Shaman Milan, famoso tresero.

Il sesto appuntamento di Vivi i parchi del Lazio. Suoni Di-Vini tra le regioni si inserisce nell’ambito di Festaverde. Calcata EcoFestival (29 e 30 agosto; 4-5-6 settembre).