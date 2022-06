Sun-Downs, la nuova personale di JonOne

Wunderkammern è lieta di presentare nella sede romana di via Giulia la nuova personale di JonOne: Sun-Downs. Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba ed è così che dopo la personale a Palazzo Velli del 2018 JonOne torna a Roma per una nuova dirompente esposizione. La mostra Sun-Downs mira a far sognare lo spettatore, proprio come accade quando si è davanti a un tramonto.



Le opere selezionate per lo show sono studi di emozioni rappresentate su carta, carichi di passionalità e colore. La galleria espone per la prima volta un corpus di lavori su carta, trenta opere uniche a tecnica mista create da JonOne in esclusiva per l’evento in cui si mischiano inchiostro, gouache e pittura spray. La caratteristica principale di queste opere, come dell’arte inconfondibile di JonOne, è la straordinaria energia che si sprigiona attraverso l’intersecarsi di linee, lettere e schizzi di colore. Proprio a partire da questi lavori emerge il legame dell’artista con il mondo dei graffiti newyorkesi e con l’impeto dell’espressionismo astratto. JonOne, grazie al suo irrefrenabile istinto a creare, imprime nei suoi lavori una forza unica che diventa proiezione degli impulsi emotivi insiti in ciascuno di noi.



A settembre del 2021 Wunderkammern ha ospitato nella sua sede milanese Vibrations, l’ultima monografica italiana di JonOne. In mostra erano esposte una serie di tele concepite come delle vere e proprie esplosioni cromatiche che aspiravano a far vibrare di emozione il visitatore. Sun-Downs si pone in continuità con la mostra milanese, è una ricerca introspettiva profonda e intensa che vuole empatizzare e arrivare al cuore dello spettatore.



JonOne sarà presente durante la serata di inaugurazione e presenterà un’installazione su una parete di specchi allestita negli spazi della galleria Wunderkammern, in via Giulia 180.



In via del tutto eccezionale, in occasione dell’evento organizzato da Wunderkammern, sarà possibile ammirare, prenotando la visita alla mostra, l’intervento artistico che JonOne ha realizzato lo scorso ottobre sulla palizzata nel cortile interno di Palazzo Farnese. L’artista, inserendo nella sua inconfondibile calligrafia un’iscrizione romana rinvenuta su di un cippo del 55 a.C. conservato nei sotterranei del palazzo dell’Institut Français, coniuga contemporaneità e antichità in una visione personale e originale.



JONONE. BIOGRAFIA

John Andrew Perello (New York, 1963) - in arte JonOne - è nato e cresciuto nel quartiere di Harlem da genitori dominicani. All’età di 16 anni inizia a taggare i muri e i treni della metropolitana scrivendo ripetutamente il suo moniker: "Jon156", dove 156 indica il numero della sua strada; successivamente abbandonerà “Jon156” a favore di "JonOne". Nel 1984 fonda con alcuni colleghi artisti di strada il gruppo 156 All Starz per poi trasferirsi a Parigi nel 1987 insieme all'artista francese Bando. Allestisce il suo primo laboratorio nell'Hôpital Éphémère, uno squat degli anni Novanta, e qui comincia a dipingere su tela, completamente da autodidatta, sviluppando un universo in cui si mescolano graffiti e lettering, ricordi dei suoi anni newyorkesi combinati con quello che definisce il suo “freestyle”, carico di colori e intriso di sconfinata libertà. Vitalità, padronanza della forma e del colore, gesto dinamico ed espressionismo astratto sono fra le parole che meglio descrivono il suo lavoro.

JonOne ha esposto con importanti gallerie d’arte e prestigiose istituzioni, come la Fondation Cartier e il Grand Palais. L’artista ha inoltre realizzato numerose collaborazioni con diversi marchi del calibro di Perrier, Lacoste, Guerlain e Air France, ma il riconoscimento più importante è arrivato nel 2015, quando è stato insignito della Légion d’Honneur della Repubblica Francese e la sua opera “Liberté, Égalité, Fraternité”, ispirata a “La libertà che guida il popolo” di Delacroix, è stata esposta a Palazzo Borbone, sede dell’Assemblée Nationale.



La galleria Wunderkammern è lieta di invitarvi all’inaugurazione della mostra, il 9 giugno dalle ore 17 alle ore 23 in via Giulia 180, Roma. Nella stessa data, dalle 19 alle 21, sarà possibile ammirare Cippo 2.0, l’intervento artistico di JonOne a Palazzo Farnese.

Si invita a prenotare entrambe le visite sul sito www.wunderkammern.net: https://wunderkammern.net/jonone-sun-downs-opening-prenota-la-tua-visita/?lang=it

Per accedere a Palazzo Farnese è necessario prenotarsi entro lunedì 6 giugno e portare con sé la carta d’identità o il passaporto