"SummerMela", festival delle culture e tradizioni indiane

La dodicesima edizione del SummerMela, il festival dedicato alla divulgazione delle culture e tradizioni indiane, avrò inizio il 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, con un evento promosso dalla Fondazione FAD in collaborazione con l'Ambasciata dell'India in Italia, nella cornice di Castel Sant'Angelo.

Alle 18 avrà inizio, per un'ora e mezza, una sessione aperta di yoga guidata da Riccardo Serventi Longhi, rinomato insegnante della Federazione Italiana Yoga.

La serata offrirà un'occasione unica per praticare yoga in un'atmosfera suggestiva e storica, promuovendo il benessere e l'armonia attraverso la condivisione di questa antica disciplina.

Riccardo Serventi Longhi guiderà i partecipanti attraverso il "common yoga protocol", le linee guida della pratica diffuse da Nuova Delhi. La sessione sarà un momento di unione e risonanza, in cui lo yoga diventerà un ponte tra culture e persone, celebrando la pace e la consapevolezza.

L'evento sarà impreziosito dalla partecipazione di rappresentanti di diverse associazioni di yoga, che contribuiranno a creare un mosaico di stili e approcci, dimostrando la ricchezza e la diversità di questa pratica millenaria. Ogni partecipante potrà partecipare liberamente alla sessione portando da casa il proprio tappetino.

La Giornata Internazionale dello Yoga, istituita dall'ONU nel 2014, viene celebrata il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, in oltre 170 paesi del mondo. Questo evento a Castel Sant'Angelo rappresenta un momento culminante delle celebrazioni in Italia, unendo cultura, spiritualità e benessere in un'unica serata.