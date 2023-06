Summer Mela 2023

Giunto alla sua undicesima edizione, il Summer Mela torna per trasmettere, condividere e divulgare la cultura indiana nelle sue più antiche e raffinate tradizioni declinate anche in chiavi di ricerca contemporanea.

Dal 18 giugno al 1 luglio, tra Roma e Zagarolo, dove ha sede la Fondazione Alain Danielou (FAD), ente promotore dell’iniziativa, il festival comprenderà una serie di concerti, workshop, spettacoli di danza e proiezioni cinematografiche per celebrare alcuni centrali capisaldi nel linguaggio delle arti.

L’evento di apertura, domenica 18 giugno alla Casa del Cinema, si aprirà all’insegna del grande poema epico della letteratura indiana, il Mahabbharata, presentando, con una sessione musicale sviluppata sulle composizioni di Riccardo Nova, la prima tappa di un progetto di residenza che sfocerà nel 2024 in una messa in scena dell’opera firmata da Giorgio Barberio Corsetti. La performance, che vede in scena un quartetto a base di voce, percussioni mridangam, viola d’amore e contrabbasso, anticiperà la proiezione dell’omonimo capolavoro cinematografico di Peter Brook, The Mahabharata, uscito in sala nel 1989.

Il 21 giugno al Circo Massimo, in occasione della Festa della Musica e dell’International Day of Yoga si terrà una sessione aperta di yoga a partire dalle ore 19:00 per arrivare, due ore dopo, al concerto di Musica Classica Indiana Dhrupad, il genere più antico della musica colta dell’India del Nord, considerato il fondamento della musica vocale e strumentale indostana. Protagonisti saranno Ustad Wasifuddin Dagar alla voce e Pandit Mohan Sharma alle percussioni e pakhawaj. L’evento gode dell'alto patrocino dell'Ambasciata dell'India a Roma.

Giovedì 22 Giugno, sempre nell'ambito del Festival Summer Mela, il celebre Maestro Ustad Wasifuddin Dagar condurrà un Workshop di canto Dhrupad presso la sede di FAD Fondazione Alain Danielou, a Zagarolo. Il workshop è organizzato in collaborazione con Associazione Gamaka (ISCRIZIONI QUI).

Stessa sede, il 23 e 24 giugno, dove Gamaka organizzerà il secondo Workshop, questa volta della cantante Sangheeta Bandyopadhyay con argomento “Colors of Raga: tecniche vocali nella musica classica indiana”: il seminario è rivolto a cantanti e strumentisti interessati a conoscere i fondamenti della musica classica indiana, con un focus specifico sul training vocale.

Domenica 25 giugno Sangheeta Bandyopadhyay sarà ospite in prima serata nell’arena della Casa del Cinema di Roma con 'Raga Ecstasy', concerto di Musica Classica Indiana nella quale sarà accompagnata dai maestri Sabir Khan al saranghi e Sanju Sahai alle tabla. A seguire, alle 21:30 sullo schermo verrà invece proiettato il film del 2022 RRR, regia di S.S. Rajamouli, ispirato a due rivoluzionari indiani del 1920 impegnati nella lotta contro l'impero Britannico.

Il gran finale del festival è in programma sabato 1 luglio presso i Giardini di Palazzo Rospigliosi di Zagarolo dove Radhe Jaggi sarà la protagonista di uno spettacolo di Danza Classica Indiana Bharatanatyam

Il programma completo di Summer Mela 2023

18 GIUGNO • Casa del Cinema, Roma

ore 19:00 Concerto

Studies for Mahabharata

composizione: Riccardo Nova

Varijashree Venugopal - voce

Manjunath B.C. - percussioni (mridangam)

Sara Cubarsi - viola d’amore

Florentine Ginot - contrabbasso

Promosso da: FAD - Fondazione Alain Danielou

co-prodotto da Kama Productions, Ensemble MusikFabrik

in collaborazione con Attakkalari Centre for Movement Arts

ore 21:00 Proiezione

The Mahabharata di Peter Brook (1989)

proiezione in lingua originale con sottotitoli; short version 171min.

promosso da: FAD - Fondazione Alain Danielou

produzione esecutiva: Kama Productions

in collaborazione con: Casa Del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Giardini Villa

Borghese

21 GIUGNO • Circo Massimo, Roma

Giornata Internazionale della Musica e International Day of Yoga

sessione aperta yoga ore 19.00

ore 21:00 Concerto

Musica Classica Indiana Dhrupad

Ustad Wasifuddin Dagar - voce

Pandit Mohan Sharma - percussioni, pakhawaj

promosso da: FAD - Fondazione Alain Danielou

sotto l'alto patrocinio di: Ambasciata dell'India a Roma

produzione esecutiva: Kama Productions

in collaborazione con: Ambasciata dell'India a Roma, Comune di Roma, Festa della Musica

22 GIUGNO • Villa Labirinto - FAD, Zagarolo

Workshop

Canto Dhrupad: musica classica indiana della tradizione dhrupad

con Ustad Wasifuddin Dagar

promosso da: FAD - Fondazione Alain Danielou

in collaborazione con: Associazione Gamaka

produzione esecutiva: Kama Productions

23-24 GIUGNO • Villa Labirinto - FAD, Zagarolo

Workshop

Colors of Raga: tecniche Vocali nella musica classica indiana

con Sangeeta Bandyopadhyay

promosso da: FAD - Fondazione Alain Danielou

produzione esecutiva: Kama Productions

in collaborazione con: Associazione Gamaka



25 GIUGNO • Casa del Cinema, Roma

ore 19:30 Concerto

Raga Ecstasy - Musica Classica Indiana

Sangheeta Bandyopadhyay - voce

Sabir Khan - sarangi

Sanju Sahai - tabla

ore 21:30 Proiezione

RRR regia di S.S. Rajamouli (India 2022, 187 minuti)

promosso da: FAD - Fondazione Alain Danielou

produzione esecutiva: Kama Productions

in collaborazione con La Casa Del Cinema, ISMEO, Giardini Villa Borghese, Fondazione

Cinema per Roma

1 LUGLIO • Giardini Palazzo Rospigliosi, Zagarolo

ore 19:30

Spettacolo di Danza Classica Indiana Bharatanatyam

con Radhe Jaggi, danza bharatanatyam

promosso da: FAD - Fondazione Alain Danielou

produzione esecutiva: Kama Productions

In collaborazione con Istituzione Palazzo Rospigliosi, Comune di Zagarolo, Associazione

Gamaka