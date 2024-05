Summer Festival 2024 a Valmontone Outlet

Torna la grande musica al Valmontone Outlet. Le caldi notti dell’estate romana si animeranno, tutti i giovedì di luglio, quando sul palco del Summer Festival (allestito nell’area esterna adiacente alla Food Court) si esibiranno alcune star del panorama musicale, nazionale ed internazionale.

Ad inaugurare la kermesse, giovedì 4 luglio, saranno Renga e Nek. Dopo il tour che la scorsa estate li ha visti protagonisti, tornano insieme, anche quest’anno per una lunga serie di live che li vedrà girare l’Italia per cinque mesi. Unica tappa estiva laziale proprio all’Outlet di Valmontone dove presenteranno il loro nuovo album di inediti nato dal progetto professionale - e di grande amicizia – che da qualche anno lega gli artisti: due tra le più grandi voci del panorama musicale italiano che non potevano non far registrare sold out ad ogni tappa.

Cambio radicale di genere, dal cantautorato all’hard rock, con il gruppo britannico The Darkness che, giovedì 11 luglio, nell’arena di Valmontone scalderà i fan che accorreranno per assistere ad uno dei pochissimi concerti che la band, il cui album di debutto “Permission to Land” (2003) ha venduto - solo nel Regno Unito - più di un milione di dischi, terrà in Italia nel 2024.

Si rimane in territorio britannico anche per l’appuntamento di giovedì 18 luglio ma questa volta con un gruppo che, nel corso della propria carriera iniziata negli anni ’80, ha venduto oltre 70 milioni di dischi: gli UB40 feat. Ali Campbell che riporteranno gli spettatori a quelle atmosfere pop-reggae senza tempo che li hanno resi, ancora oggi, indimenticabili.

Grande chiusura, giovedì 25 luglio con il dj set del performer da mezzo milione di stream Jimmy Sax che, con il suo inseparabile sassofono, coinvolgerà il pubblico in un viaggio emozionante tra sonorità deep-house, funky ed electro. Una capacità unica, quella dell’artista, di trasformare con il suo strumento la musica in un sound energico in grado di intrattenere il pubblico per ore… La perfetta conclusione di un Summer Festival che, quest’anno, ha scelto di proporre artisti di alto calibro e offrire un intrattenimento eterogeneo che potesse coprire differenti generi, dal pop al rock, fino a quelli più di nicchia delle ultime due date.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00. L'orario di chiusura di Valmontone Outlet è posticipato alle ore 24, in occasione del Summer Festival, per il Centro e la Food Court.