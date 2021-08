Summer Cashback al centro commerciale Granroma Gran Shopping

Prezzo non disponibile

Il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping vuole regalare ai suoi affezionati visitatori un’estate indimenticabile, per questo ha deciso di organizzare il Summer Cashback: tutti i martedì di agosto, i clienti che effettueranno un acquisto di 100 euro (in minimo due scontrini) otterranno una Gift Card del valore di 20 euro, per continuare a fare shopping nei loro negozi preferiti.

Come funziona esattamente il Summer Cashback di GranRoma? È semplicissimo: il 3, 10, 17, 24 e 31 agosto tutti coloro che avranno effettuato acquisti per un totale di 100 euro, potranno presentarsi presso la postazione delle hostess, mostrare loro gli scontrini emessi e ricevere un codice attraverso cui ritirare la propria Gift Card da 20 euro.

Fare acquisti al Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping è sempre piacevole: con la sua Galleria di shopping su due piani, con oltre 90 punti vendita, qualunque desiderio è realizzabile. Dall’abbigliamento all’elettronica, dagli articoli per la casa ai servizi di telefonia, dalle calzature ai prodotti di salute e bellezza, famiglie e gruppi di amici di tutte le età possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno.

E c’è di più: GranRoma si distingue anche per la sua gustosissima e ricchissima offerta di ristorazione, tutta da assaporare e da vivere anche in Terrazza.

Con iniziative straordinarie come il Summer Cashback, il Centro GranRoma dimostra di avere sempre un occhio di riguardo verso i suoi visitatori: vuole offrire loro giorni di shopping indimenticabili e gratificanti, in cui fare acquisti è ancora più piacevole.

Il Summer Cashback vi aspetta, tutti i martedì di agosto.

