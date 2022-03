Sulle tracce di Domiziano. Dall'Odeon per le audizioni musicali al Circo per lo sport

Domenica 20 marzo, l'associazione 10 Guides of Rome propone una visita guidata sulle tracce di Domiziano. Dai resti dell'Odeon di Domiziano, realizzato per le gare musicali e definito dallo scrittore romano Polemio Silvio come una delle sette meraviglie dell'Urbe, fino al salotto di Roma: piazza Navona.

Voluto dall'imperatore Domiziano per accogliere le competizioni sportive, lo stadio di Domiziano non è solo ricalcato dalla forma allungata della piazza, ma

i suoi resti respirano ancora oggi nelle cantine dei palazzi che circondano la zona e nell'area archeologica sotterranea che visiteremo.

Corsa, salto in lungo, lancio del disco, lotta, sono tante le discipline sportive che hanno trovato spazio in questo luogo, nel "Circo Agonale". Denominazione, quest'ultima, da cui è derivata poi la definizione di "Piazza in Agone", di "Piazza Nagona", per terminare la trasformazione del nome in "Piazza Navona", che nulla a che vedere quindi con le battaglie navali...

Appuntamento con la guida Alba alle 10.30 di fronte a Palazzo Massimo alle Colonne in Corso Vittorio Emanuele II 141.

COSTO VISITA GUIDATA:

€10 adulto

€5 sconto bambini da 6 a 15 anni

Pacchetto famiglia : 1 gratuito per il secondo figlio.

€ 1,50 noleggio auricolari rigorosamente sanificati.

Disabili con accompagnatore hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: € 5,00 piu' auricolare

COSTO DEL BIGLIETTO D'INGRESSO:

€ 4,50 adulto

Gratuito fino a 7 anni

Si richiede l'invio di una mail a: 10guidesofrome@gmail.com oppure un SMS o whatsapp al numero 3478211642.

Il pagamento del biglietto d'ingresso all'area archeologica si potrà effettuare direttamente in biglietteria.