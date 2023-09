"Sui passi di Francesco", visita guidata a Santa Maria in Aracoeli

CoopCulture, in collaborazione con l'Ordine francescano di Roma, invita a vivere una visita alla scoperta della storia e delle bellezze artistiche della Basilica di Santa Maria in Aracoeli e delle opere dei frati che ancora oggi in questo luogo rendono attuale il pensiero e la missione del Santo di Assisi.

La visita è prevista per domenica 10 settembre alle ore 9 con appuntamento presso la Scala dell'Arce Capitolina, 14 e possibilità di acquisto del biglietto sul sito di Coopculture.

L’appuntamento rientra nel più ampio calendario con eventi dedicati ai siti di San Francesco “Sui passi di San Francesco", organizzata in occasione del duplice anniversario che ricorre nel 2023: gli 800 anni dalla celebrazione del Natale a Greccio e dall’approvazione della Regola a Fonte Colombo. Sarà possibile partecipare a visite individuali o di gruppo e, contestualmente, finanziare opere e progetti di grande valore culturale e umanitario.

Tre sono i luoghi nel cuore di Roma, tra il Campidoglio e Trastevere, in cui ripercorrere, attraverso un programma di attività didattiche esperienziali, la storia dell’Ordine e dei santi francescani: la Chiesa di Santa Maria in Aracoeli, il Convento di San Bonaventura e San Francesco a Ripa. Per ogni luogo il programma prevede due momenti distinti ma complementari: una visita generale alle Chiese e ai relativi Conventi, che tiene conto delle rilevanze storiche e artistiche, anche con l’apertura di luoghi speciali solitamente chiusi al pubblico, e una parte di incontro con la comunità conventuale per approfondire il significato del pensiero francescano e l'impegno concreto in cui la comunità è coinvolta verso la società contemporanea, secondo la specificità di ciascun Istituto: per San Bonaventura la Pastorale giovanile, per San Francesco a Ripa l'assistenza ai bisognosi, per S. Maria in Aracoeli il centro di cultura.

La Basilica di Santa Maria in Aracoeli

La Basilica di Santa Maria in Aracoeli rappresenta forse più di altri edifici sacri la chiesa del popolo romano e delle sue istituzioni civili, essendo così strettamente connessa al colle del Campidoglio, da sempre sede in cui venne esercitato il potere di Roma.

Nata secondo la leggenda grazie all'imperatore Augusto che avrebbe costruito un altare dopo avere avuto l’apparizione della Vergine con il Bambino tra le braccia ed avere udito una voce dire “Ecce ara primogeniti Dei“, fu fondata nel XII secolo e rinnovata dai francescani nel 1348 che ne vollero l'apertura verso la città attraverso il monumentale scalone che tutt'oggi si vede.

All'interno custodisce opere di Andrea Bregno, Benozzo Gozzoli, Arnolfo di Cambio, Cavallini e Pinturicchio, solo per citare alcuni tra gli esponenti più importanti del Romanico, del Gotico e del Rinascimento.

La visita approfondirà anche alcune curiosità che fanno parte della storia della devozione popolare della città come quella del “Bambinello dell'Aracoeli”, una scultura del XV secolo intagliata con il legno d'olivo del Giardino del Getsemani e ricoperta di preziosi ex voto.

Secondo la credenza popolare era dotata di poteri miracolosi e i fedeli vi si recavano per chiedere la grazia per un male o una disgrazia fino al suo trafugamento avvenuto nel 1994, era tradizione portare i bambini per recitare le poesie di Natale durante le festività. Conclude l’esperienza l’incontro con un frate della comunità, che racconterà la propria esperienza di vita e le opere caritatevoli e culturali che ancora oggi vengono svolte dai frati di questa comunità alla sequela e nello spirito suggerito da San Francesco.

Foto dal sito www.coopculture.it