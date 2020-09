"Sugo Finto" di Gianni Clementi al Teatro Antigone

Spettacolo Teatrale "Sugo Finto"



Una delle commedie più divertenti e più famose di Gianni Clementi, che nella versione originale racconta della convivenza di due anziane sorelle molto diverse tra loro, vede in scena stavolta due fratelli. La storia si snoda nello strano rapporto tra i due personaggi che, non essendosi mai sposati e vivendo nella stessa casa danno sfogo alla reciproca insofferenza in un susseguirsi di gag dalle quali esce fuori la maestria di Gianni Clementi, tra gli autori più rappresentati in Italia. Ma il tratto tipico delle opere di questo autore non poteva mancare e quindi i sentimenti raggiungono punte di parossismo in un finale dove rimpianti ed affetti non si districano più. La regia tenace di Michela Barone dà un sapore nuovo ad un testo che ha già goduto del favore di un pubblico vastissimo.

Con: Claudio Bravi e Luciano Tribuzi.

DOVE

Teatro Antigone, Via A. Vespucci n. 42 (Testaccio)

QUANDO

Giovedì 17 settembre 2020 h. 21:00,

Venerdì 18 settembre 2020 h. 21:00,

Sabato 19 settembre 2020 h. 21:00,

Domenica 20 settembre 2020 h. 18:00.

COSTI

Biglietto intero: 12 euro (+ 2 euro tessera teatro),

Biglietto ridotto 10 euro (+2 euro tessera teatro)

PRENOTAZIONI

Cell. anche Whatsapp: 339 - 8346689 (Michela)

NORMATIVA ANTICOVID

In base alla vigente normativa anticovid, il Teatro Antigone ha ridotto i posti a disposizione per consentire un adeguato distanziamento sociale. E' obbligatoria, dunque, la prenotazione. All'ingresso lo staff del teatro misurerà la temperatura e in apposito registro anticovid verranno raccolti i dati necessari (nome, cognome e numero di telefono). All'interno del teatro sarà possibile igienizzare le mani con appositi gel. Il Teatro è munito di un sistema di ricambio continuo dell'aria, tuttavia è obbligatorio l'uso della mascherina.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 389-52.99.672