"Sueno de plata", la danza protagonista al Parco di Tor Tre Teste

Il 23 e il 24 giugno, arriva al Parcdo Tor Tre Teste Alessandrino, "Sueno de plata" della Compagnia Bellanda/Giovanni Insaudo. La Prima Nazionale, versione ideata per Fuori Programma Festival.

"Sueno de plata. Dammi coraggio! L'altro te e l'altro me. Sostienimi! Aiutami in questo viaggio. Perché alla fine della giornata saremo sempre io e te, come è sempre stato. Dove siamo? Il cielo ce lo dirà, e ora comincia da qui".

Il duetto si articola attraverso un percorso. Un percorso concreto che si riflette in un dialogo verbale e danzato, due facce di una stessa medaglia. A volte in accordo e a volte in disaccordo. Dinamiche in cui i ruoli si alternano e si invertono ripetutamente: tu guidi e tu sei guidato. Il duetto parla della stanchezza, dei dubbi e dei cambiamenti che il viaggio inevitabilmente comporta. I due ballerini e coreografi usano un

background e un vocabolario diametralmente opposto per riflettersi e guidarsi a vicenda.

Bellanda nasce nel 2012 dalla volontà di Giovanni Leonarduzzi, in arte Gava, di ricercare un'evoluzione personale della breakdance. Si sviluppa attraverso una profonda ricerca del movimento e del linguaggio che dalle radici urbane spinge verso una scrittura coreutica della danza contemporanea. Nel 2017 Giovanni Leonarduzzi e Claudia Latini decidono di proseguire insieme nella ricerca di un linguaggio che scopra un punto di incontro tra la tecnica della breakdance e la tecnica contemporanea fino ad entrare nella ricerca del partnering.

Giovanni Insaudo fondatore de I Vespri, è un coreografo, danzatore e Art Maker nato in Sicilia. Dopo aver studiato presso la prestigiosa Victor Ullate Dance Academy, ha iniziato la sua carriera nella compagnia Junior Dantzaz Konpainia. Dal 2012 al 2017 è stato danzatore al Gaertnerplatz Theater di Monaco, dove ha collaborato per la prima volta con il coreografo Emanuele Soavi, e dal 2017 al 2020 nella compagnia svizzera TLT Tanz Luzerner Theater. ?Come coreografo ha creato opere per compagnie di danza e diversi festival in Germania, Italia, Spagna, Svizzera. Ha ricevuto i premi al 12° Copenhagen International Choreography Competition e al 18° Certamen Internacional de Coreografia Burgos-New York.