Sud Fud Summer Festival 2023

Sud Fud Summer Festival è la manifestazione interamente dedicata a cibo, musica e tradizioni del Sud Italia. Si terrà - ad ingresso libero - da giovedì 20 luglio a domenica 30 luglio presso il Parco Avventure di Fregene.

Protagonisti arancini, cannoli, granite siciliane, panzerotti, pizza, pasticciotti, frittura di pesce e molto altro. Di seguito il programma completo:

Giovedì 20 luglio

Ore 19:00 - a cura di Micaela Sangermano.

Lettura di una fiaba e rappresentazione della stessa da parte dei bambini, con accessori e oggetti di scenza

Attivita a pagamento.

Ore 21:00 - concerto pizzica e taranta - ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Venerdì 21 luglio

Ore 19:00 - a cura di Pilla Lilla la dolceria.

Attività a pagamento

Attività a pagamento

Ore 21:00 - un duo formato da Martina Catalfamo, attrice e cantautrice siciliana che recentemente ha preso parte alle riprese de "I Leoni di Sicilia" e da Francesco Santalucia, compositore e producer pugliese - ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Sabato 22 luglio

Ore 18:00 a cura di Daniele Nasta - attività a pagamento

Ore 19:00 a cura di Francesca Cicchinelli - attività ad offerta libera

Ore 21:00 - (DUO) al secolo Tatiana Tarsia, é una cantante, cantautrice, musicista lucana. Apre il concerto Estrerls - ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Domenica 23 luglio

Ore 19:00 - Laboratorio "Piccolo detective " a cura dell'angolo degli artisti. Attività a pagamento

Ore 21:00 - Concerto dal Classico al Popolare a cura della scuola di musica la Pantera Rosa di Fregene -ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Lunedì 24 luglio

Ore 18:00 - a cura del gruppo scout di Fiumicino Isola Sacra

Ore 21:00 - band romana composta da Dan cantante e chitarrista, Pierpaolo al basso e Mara alla batteria - ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Martedì 25 luglio

Ore 18:00 -????? ????? ??????????

Maghi Giocolieri ed Equilibristi, Clown Mangiafuoco e Bolle di sapone..

Uno spettacolo per tutta la famiglia!!

Attività a pagamento.

Ore 19:30 Lezione di pizzica per tutti con Andrea De Siena

attività a pagamento.

Ore 21:00 serenate e musiche per danzare insieme le melodie e i ritmi del centro sud Italia, connettendo in particolar modo il repertorio coreutico del Salento con quello del Lazio con Andrea De Siena - ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Mercoledì 26 luglio

Ore 19:00 Lezione di pizzica per tutti con Andrea De Siena

attività a pagamento.

Ore 21:00 serenate e musiche per danzare insieme le melodie e i ritmi del centro sud Italia, connettendo in particolar modo il repertorio coreutico del Salento con quello del Lazio con Andrea De Siena - Ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Giovedì 27 luglio

Ore 18:00 -????? ????? ??????????

Maghi Giocolieri ed Equilibristi, Clown Mangiafuoco e Bolle di sapone..

Uno spettacolo per tutta la famiglia!!

attività a pagamento.

Ore 21:00 Rassegna Musica D'Autore a cura del format radiofonico Open Space . Ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Venerdì 28 luglio

Ore 18 laboratorio " Burattinando " dall'idea al burattino a cura di Miscela Sangermano.

Attività a pagamento

Ore 21:00 Rassegna Musica D'Autore a cura del format radiofonico Open Space . Ingresso libero

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Sabato 29 luglio

Ore 19:00 a cura dell'angolo degli artisti .

Attivita a pagamento.

Attivita a pagamento.

Ore 21:00 BAND - Fernando compositore e cantautore, nato in Sicilia e cresciuto artisticamente a Roma, Mauro di Maggio cantautore, musicista, produttore. Ingresso libero.

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

Domenica 30 luglio

Ore 19:00 - a cura di Laura -

Attività a pagamento

Attività a pagamento

Ore 21:00 - concerto pizzica e taranta - ingresso libero.

Ore 23:00 - Dj set per ballare fino a tarda sera

I laboratori a pagamento vanno dai 5 ai 10 euro a bambino e ci sono offerte per nuclei famigliari e offerte per i fratelli.

L'intero parco avventura di Fregene sarà allestito a festa, luci, tavoli, food truck e molto altro. Inoltre i percorsi del parco avventura saranno illuminati e aperti al pubblico per chi si vorrà cimentare nell'avventura.

Sarà allestita un area Market con stand , vintage , artigianato , libri, vinili , gioielli, e abbigliamento. E ci sarà un'area giochi per grandi e piccini con: parco avventura aperto, area verde, biliardini e escape forest (gioco itinerante a tema Harry Potter). Si potranno osservare le stelle con un esperto, si potrà praticare sport sul prato.