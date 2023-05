Subvertisers, mostra collettiva a Trastevere

Il Subvertising ( parola composta dalla fusione di due termini inglesi : subvert = sovvertire e advertising = pubblicità) è un movimento artistico che si esprime attraverso la sovversione creativa degli spazi pubblicitari.

Gli artisti intervengono sui manifesti pubblicitari modificando le immagini in chiave critica, ironica , sarcastica, stravolgendone i messaggi e i contenuti.

Prendendo spunto da questo movimento, 9 street artist + 1 sono stati chiamati ad intervenire su altrettanti manifesti pubblicitari e ognuno con il proprio stile a modificarli: Hos, Lus57, Enos TLM, Er Buio, FunkAmore, Daniele Fantozzi, Tina Loiodice, Ros Gonzalez, ZaTox .

Il decimo artista, recentemente scomparso, è il Maestro Gianpaolo Berto, a cui la mostra viene dedicata. Berto sarà presente con uno dei suoi tanti manifesti prodotti durante il suo lungo e intenso percorso artistico.

La mostra Subvertisers, a cura di Spazio 40 Art in collaborazione con Za.Urbanstudio, inaugura il 23 maggio 2023 alle ore 19.00 presso la Galleria Il Laboratorio di Via del Moro n. 49 a Trastevere e sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 28 maggio 2023.



23 – 28 maggio 2023

Galleria Il Laboratorio

Via del Moro 49 – Roma (Trastevere)



Inaugurazione 23 maggio – ore 19.00

Orari apertura 24 / 28 maggio – ore 12.00 / 22.00

Ingresso libero



Info

spazio40@tiscali.it

349.1654628 – 347.1405004

Instagram @spazio40art

Facebook https://www.facebook.com/Spazio40Art