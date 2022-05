Atmosferico 2022, la nuova data dei Subsonica a Roma

I Subsonica annunciano tre nuove date di "Atmosferico 2022". La band si esibirà sabato 16 luglio a Recanati (MC) in Piazza Leopardi, giovedì 21 luglio a Vialfrè (TO) all’Apolide Festival e venerdì 9 settembre a Roma al Parco Schuster.

Il tour Atmosferico vedrà i Subsonica nuovamente impegnati sul palco nei festival all’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita di Amorematico, il terzo album, pubblicato l’11 gennaio 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo.

I Subsonica sono al momento impegnati con le ultime date del "Microchip temporale club tour", una serie di date Sold Out che stanno portando sul palco i brani del disco “Microchip Temporale”, uscito a novembre 2019, una rielaborazione di “Microchip Emozionale”. L’album è rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di 14 tra i più significativi protagonisti della scena attuale: Achille Lauro, Coez, Coma Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥SS KETA, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Ensi è ospite fisso del tour, mentre molti altri degli artisti che hanno collaborato al disco saranno presenti su alcune delle date in programma.

I biglietti per le date annunciate oggi saranno disponibili su Ticketone e nelle prevendite autorizzate da mercoledì 4 maggio alle ore 14.00. Maggiori info su www.vertigo.co.it.