Microchip temporale club tour: i Subsonica in concerto a Roma

Dal 08/04/2022 al 09/04/2022

Il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica partirà venerdì 1 aprile 2022, le date previste a marzo sono state riprogrammate sui mesi di aprile e maggio, quando lo stato di emergenza sarà ufficialmente terminato (31 marzo 2022). Rimangono invariate le date già programmate per aprile.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà quindi venerdì 1 aprile dal Teatro della Concordia di Torino, dove si replicherà sabato 2 e domenica 3. Il tour poi farà tappa al Tuscany Hall di Firenze giovedì 7 aprile, all'Atlantico di Roma venerdì 8 e sabato 9 aprile, all’Alcatraz di Milano martedì 12 e mercoledì 13 aprile, al Pin Up di Mosciano Stazione (TE) venerdì 15 aprile, al Demodè di Modugno (BA) sabato 16 aprile, al Capitol Fiera di Pordenone mercoledì 20 aprile, alla Hall di Padova giovedì 21 aprile 2022, al Vox Club di Nonantola (MO) venerdì 22 e sabato 23 aprile, al Common Ground di Napoli giovedì 28 aprile, all’Afterlife di Perugia venerdì 29 aprile, al Live Club di Trezzo Sull’Adda (MI) sabato 30 aprile, al Mamamia di Senigallia (AN) venerdì 6 maggio, al C.S. Rivolta di Marghera (VE) sabato 7 maggio e al Brixia Forum di Brescia domenica 8 maggio.

I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date.

Il calendario aggiornato di Microchip Temporale Club Tour 2022: