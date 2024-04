Subjago, mostra fotografica sul teatro shakespeariano al Teatro Narzio di Subiaco

Arriva al Teatro Narzio di Subiaco la mostra “SUBJAGO" - I protagonisti del teatro italiano dagli anni 70 ai giorni nostri - di Tommaso Le Pera, il più rinomato e stimato fotografo teatrale italiano.

Un percorso di 32 scatti tra tutti i testi del bardo e i grandi interpreti del nostro secolo, da Vittorio Gassman a Franco Branciaroli, da Mariangela Melato a Leo Gullotta e tanti, tanti altri.

“Un evento che spero vada per la meglio sopratutto tra i giovani che possano venire a scoprire non solo la struttura ma anche quelli che sono stati e sono tutt’ora delle colonne del teatro italiano.”

Appunta il Direttore Artistico del Teatro Narzio, Fausto Costantini.

La mostra è arricchita dalla proiezione cinematografica di interviste agli attori, spettacoli integrali e video lezioni sul teatro di artisti come Vittorio Gassman e Gabriele Lavia. Tutti i 32 scatti sono seguiti da singoli depliant con foto extra, articoli di giornale e tutte le informazioni dello spettacolo oltre a dei segnalibri, creati per l’occasione con gli scatti più celebri presenti e non nella mostra come omaggio a tutti i visitatori.

Un appuntamento davvero imperdibile per tutta la città metropolitana di Roma.

L’ingresso è gratuito e visitabile da Lunedì 8 Aprile a Martedì 29 Aprile nei seguenti orari:

Lunedì dalle 10:30 alle 12:30

Giovedì dalle 17:30 alle 19:30

“Per citare il fu E.T.I (Ente Teatrale Italiano): Vieni, c’è il tuo posto a teatro!” Conclude il Direttore Artistico.